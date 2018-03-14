Красноярские спортсмены выиграли медали Паралимпийских игр

Красноярские спортсмены Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов выиграли медали Паралимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, они удачно выступили на соревнованиях по горнолыжному спорту.

В суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал первую медаль для российской команды в горнолыжном спорте - бронзовую. А Бугаев завоевал золотую медаль среди стоячих спортсменов.

XII Зимние Паралимпийские игры стартовали 9 марта. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов.