В последние годы людям больше, чем когда-либо, хочется вновь обрести уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за судьбы наших близких. Особенно это касается детей. Окончание школы, выпускные, поступление в вуз, "взрослая" жизнь - все это требует серьезных материальных трат.

- Большинство родителей сегодня отчетливо понимают: для хорошего старта ребенка нужно создавать накопления. Кредиты и займы - далеко не самый лучший вариант. Как быть? В страховой компании "Колымская" для таких целей существуют долгосрочные программы, которые позволяют регулярным вложением небольших денежных вкладов сформировать хороший капитал - основу будущего ваших детей, - рассказывает вице-президент АО "Страховая компания "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.

К примеру, программа "Дети" даст возможность подарить сыну или дочери к школе, выпускному, совершеннолетию, поступлению в вуз, к свадьбе или другому значимому событию солидную сумму. А программа "Дети +" одновременно с этим позволит застраховать своего ребенка от несчастного случая.

И хотя полис не защитит ребенка от возможной опасности, но страховое обеспечение поможет родителям сохранить финансовую свободу, позволит в случае травмы ребенка, не теряя в деньгах, полностью заняться его здоровьем. При этом сотрудники "Колымской" обязательно подберут для вашего ребенка оптимальный вид страховки, подробно расскажут о том, что дает страховой полис, что в нем предусмотрено, а что нет. Величину страховой суммы каждый может определить самостоятельно, выбрать удобный способ оплаты. Кроме того, в страховой компании "Колымская" можно оформить страховые полисы на детей, которые активно занимаются спортом или посещают танцевальные, театральные студии. Недаром детские программы "Колымской" так любимы различными федерациями, которые страхуют здесь юных спортсменов.

При этом ребенок может заниматься разными видами спорта, - менять полис или доплачивать не надо, так как в данных программах нет повышающих коэффициентов по спорту. В случае получения травмы предусмотрена двойная выплата по таблице за факт травмы и за дни лечения.

Огромной популярностью у сибиряков пользуются и такие программы, как "Забота о детях" и "Забота о детях +".

Они дают возможность накопить денежные средства и не беспокоиться о будущем вашего ребенка, даже если с вами случится несчастье, ведь при временной потере страхователем возможности выплачивать взносы эту ответственность по оплате возьмет на себя "Колымская".

Как поясняют в компании "Колымская", при заключении договора ребенок будет одновременно считаться застрахованным от несчастного случая на весь период действия договора - а этот срок может составлять от года до 23 лет. Если раньше такие программы были направлены просто на то, чтобы, например, к 18-летию сына или дочери собрать средства на их учебу, то теперь в них предусматриваются риски на случай, если с кормильцем произойдет несчастный случай, инвалидность и если ребенок останется без попечения родителей.

- В данном случае "Колымская" берет на себя очень важную социальную миссию по финансовой поддержке детей, чтобы, несмотря ни на что, они не были лишены перспектив на будущее, могли получить качественное образование. Компания сама вносит необходимые платежи по страховке. Договор продолжает действовать. И все это благодаря тому, что близкий человек заблаговременно проявил заботу о своем ребенке, предусмотрительно заключил договор страхования, отдавая себе отчет в том, насколько непредсказуема наша жизнь, - поясняет Елена Свижак.

Заключив договор страхования ребенка в СК "Колымская", семья имеет прекрасную возможность создать целевые накопления, свой собственный "детский фонд". Причем сделать это легко и удобно как в офисах компании, так и через интернет. Например, на сайте страховой компании "Колымская" можно оплатить полис, отправить заявление на выплату по страховому случаю, оставить заявку или пригласить страхового агента, если возник вопрос или желание разобраться в программах страхования.

- Страховая компания "Колымская" нацелена на работу с семьями и помогает им решать проблемы в трудные периоды жизни. Ведь можно, не обременяя себя непосильными займами и кредитами, понемногу, небольшими взносами, необременительно для семейного бюджета откладывать деньги по специальной накопительной программе. То же самое относится и к другим серьезным жизненным ситуациям - свадьбе, рождению ребенка, юбилею. Чтобы обеспечить себе будущее, об этом лучше подумать сейчас, ведь наше будущее - не в кредитовании, а в сбережении собственных накоплений, - убеждена Елена Свижак.

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