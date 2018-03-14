На Ставрополье военные нашли "раненых" с помощью "Стрельца"

В Ставропольском крае спецназовцы отработали поиск условно раненых товарищей с помощью комплекса управления, разведки и связи (КРУС) "Стрелец". Об этом в среду сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астахов.

Во время учений каждый военнослужащий в составе разведгруппы был в боевой экипировке "Ратник". В нее и встроен "Стрелец". При этом на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Боец нажимает всего пару кнопок, и координаты его местонахождения или расположения противника появляются на компьютере командира.

- В ходе тренировки военные медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием КРУС "Стрелец" и беспилотного летательного аппарата. Эвакуация проводилась из условно затопленной или неисправной бронетехники, - рассказал Астахов.

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих, а роль неисправной техники выполняли 10 специальных машин, в том числе новейшие бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь".

Справка РГ

КРУС "Стрелец" позволяет командиру подразделения сократить время от момента обнаружения цели до ее поражения. Координаты от разведчика передаются в автоматическом режиме от лазерного дальномера. Помимо этого, КРУС "Стрелец" сопрягается с различными средствами разведки, в том числе с беспилотными летательными аппаратами и передает командиру сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения, речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего.