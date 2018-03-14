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14.03.2018,  
12:13
Текст: Светлана Цыганкова

Медики Северного флота отбили пациентов со стрельбой

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На полигонах в Мурманской области прошли учения военных медиков. Они не только оказывали помощь "раненым", но и преодолевали полосу препятствий, сообщил "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Минобороны РФ
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Полосу препятствия военные медики преодолевали в полном обмундировании и со штатным оружием. Они стреляли, искали условных раненых, оказывали им необходимую помощь и эвакуировали. Для создания максимального приближения к боевой обстановке применяли специальные средства имитации - дымовые шашки, взрывы и холостые боеприпасы. Учения проходили в рамках первого отборочного этапа подготовки к конкурсу профессионального мастерства военных медиков на международных играх "АРМИ-2018".

По итогам учений, в каждом соединении Северного флота сформировали команды из наиболее подготовленных военных специалистов. Они примут участие в следующем этапе состязаний в Печенгском районе. Там будут соревноваться не только медики, но и морские пехотинцы и мотострелки из арктической и отдельной мотострелковой бригады СФ.

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