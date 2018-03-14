Новгородского монополиста оштрафовали на 18 млн рублей

В Новгородской области монополиста оштрафовали на 18,7 миллиона рублей за нарушение закона о защите конкуренции. Компания, которая занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии Великого Новгорода, отказалась заключать договор с другой смежной сетевой организацией и платить партнеру за транспортировку электричества. В результате пострадавшее предприятие ежемесячно теряло больше миллиона рублей.

У монополиста заключен договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии, поясняют в Новгородском УФАС. Согласно этому документу, предприятие, которое является так называемым "котлодержателем", обязуется передавать электроэнергию конечным потребителям, в том числе и через объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций. А также регулировать правоотношения со "смежниками" и распределять между ними деньги, полученные от гарантирующего поставщика за передачу электрической энергии. С учетом этих условий комитет по тарифной политике Новгородской области утвердил для монополиста единый котловой тариф, включающий, среди прочего, затраты всех смежных сетевых организаций.

- Однако "котлодержатель" долгое время уклонялся от заключения договора с одним из "смежников", который взял в аренду новые объекты электросетевого хозяйства, - делится информацией заместитель руководителя Новгородского УФАС Галина Пашкова. - Речь идет о нескольких точках поставки энергии, расположенных на территории одного из новгородских заводов. "Смежник" при этом продолжал обслуживать объекты, через которые электричество шло к конечным потребителям. В противном случае ему самому пришлось бы платить штрафы. Но затраты, связанные с транспортировкой этой энергии, монополист арендатору не возмещал. Хотя гарантирующий поставщик заложил на обслуживание объектов "смежника" порядка 1,6-1,7 миллиона рублей в месяц.

Специалисты УФАС, куда обратилась с жалобой пострадавшая компания, пришли к выводу: монополист злоупотребил своим доминирующим положением. Предприятию выдали предупреждение и предложили заключить договор со "смежником" в добровольном порядке.

Но энергетики предупреждение не исполнили, и антимонопольный орган возбудил дело. Монополиста признали нарушителем федерального закона о защите конкуренции и назначили ему крупный оборотный штраф.