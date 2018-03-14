Полиция Челябинска проверила объявление о продаже ребенка на органы

Полиция Челябинска проверила появившееся в соцсетях объявление о продаже ребенка на органы. Как оказалось, история оказалась фейком: никакого объявления о продаже сына мать не размещала. Его от ее имени написала бывшая подруга, сообщили в среду в УМВД Челябинска.

- Некрасивая история стала результатом ссоры двух женщин, - пояснила представитель УВД Челябинска Светлана Калмыкова. - Сначала одна от имени другой разместила в соцсетях объявление о предоставлении определенного рода услуг. Затем вторая отомстила ей объявлением о продаже ребенка на органы с фотографией и данными своей оппонентки. После начала разбирательства обе участницы конфликта написали друг на друга заявления в Тракторозаводскйй отдел полиции. По ним организована проверка.

Стоить отметить, что ничего не подозревающей матери ребенка грозило привлечение к уголовной ответственности по статье о покушении на торговлю людьми в целях изъятия у потерпевших органов и тканей (пункт "ж" статьи 127.1 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Теперь, когда ситуация разъяснилась, действия "подружек" могут быть квалифицированы по статье о клевете. Однако до окончания проверки в полиции о перспективах необычного дела что-либо говорить отказались.