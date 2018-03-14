Несколько раз в году приезжаю в это местечко, еще с середины XVII века называвшееся Хреновским опасным городком из-за многочисленных набегов татар. Впрочем, и в куда более поздние времена село Хреновое Бобровского уезда Воронежской губернии выглядело куда бойчее, чем сегодня.

Брожу по старинному парку графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, среди вековых дубов и кленов. Нужно сильно напрячь воображение, чтобы представить здесь и графскую усадьбу, и знаменитый конный завод, считавшийся эталонным. При обилии ручьев и речек, при высоком стоянии грунтовых вод травы здесь были настолько сочными, что не выгорали даже в засуху. Здесь удивительно дышалось, а от красоты, которая представлялась взору, слепило глаза.

Здесь когда-то была столица орловских рысаков.

В витрине небольшого здешнего музея лежит "Указ нашему Сенату", подписанный Екатериной II в октябре 1776 года. Обширную часть воронежских земель - угодья в 180 тысяч десятин степи и 20 тысяч десятин леса - императрица подарила своему верному графу Орлову-Чесменскому за победу в битве с турками. Скоро здесь поднимется величественный архитектурный ансамбль русского классицизма начала XIX века, исполненный швейцарским архитектором Доменико Жилярди. И будет разбит великолепный парк, деревья для которого специально свозились из ближайших лесов.

Вся эта роскошь - к чему? Если только порадовать взоры, может, и не стоило того? Но если парковые тропинки ведут к искусству, красоте, памяти, то бесконечно прав был Алексей Григорьевич.

Здесь он станет лучшим конезаводчиком России, осуществив свою мечту. И его именем будут названы прекрасные скакуны, ставшие легендой.

Орловского рысака сразу полюбили и наездники, и извозчики за резвый, но покладистый нрав. Им восхищались художники и литераторы. Порыв и движение - вот красота жизни! В активе питомцев Хреновского конезавода выигрыш Императорского приза в 1912 году в Санкт-Петербурге, многочисленные победы на дерби и призы Барса - самого престижного в стране состязания для лошадей рысистой породы. На конезавод приезжали Лев Толстой и Николай II, Антон Чехов и Михаил Булгаков, Семен Буденный и Майя Плисецкая, заметившая, что грациозности орловских рысаков могут позавидовать знаменитые танцовщики.

А в начале 2000-х годов уникальная книга отзывов почти в 800 страниц исчезла из музея. Сегодня заброшены и продолжают медленно разрушаться постройки. И только полустершаяся мраморная доска на стене Конного двора напоминает, что когда-то усадьба Орлова-Чесменского была включена в золотой фонд памятников русской культуры и взята под охрану государства.