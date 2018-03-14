Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 марта 2018 г. 16:48
"Родина"
Текст: Елизавета Пинахина
Родина - №318 (3)

Орловский рысак

По утверждению Майи Плисецкой, его грациозности могли позавидовать знаменитые танцовщики
Несколько раз в году приезжаю в это местечко, еще с середины XVII века называвшееся Хреновским опасным городком из-за многочисленных набегов татар. Впрочем, и в куда более поздние времена село Хреновое Бобровского уезда Воронежской губернии выглядело куда бойчее, чем сегодня.
Вот они, орловские рысаки! Фото: Папикьян / РИА Новости
Вот они, орловские рысаки! Фото: Папикьян / РИА Новости

Брожу по старинному парку графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, среди вековых дубов и кленов. Нужно сильно напрячь воображение, чтобы представить здесь и графскую усадьбу, и знаменитый конный завод, считавшийся эталонным. При обилии ручьев и речек, при высоком стоянии грунтовых вод травы здесь были настолько сочными, что не выгорали даже в засуху. Здесь удивительно дышалось, а от красоты, которая представлялась взору, слепило глаза.

Фото: wikimedia.org/А. Корзун
Дворцовый переворот. Как его совершил архитектор Василий Баженов

Здесь когда-то была столица орловских рысаков.

В витрине небольшого здешнего музея лежит "Указ нашему Сенату", подписанный Екатериной II в октябре 1776 года. Обширную часть воронежских земель - угодья в 180 тысяч десятин степи и 20 тысяч десятин леса - императрица подарила своему верному графу Орлову-Чесменскому за победу в битве с турками. Скоро здесь поднимется величественный архитектурный ансамбль русского классицизма начала XIX века, исполненный швейцарским архитектором Доменико Жилярди. И будет разбит великолепный парк, деревья для которого специально свозились из ближайших лесов.

Вся эта роскошь - к чему? Если только порадовать взоры, может, и не стоило того? Но если парковые тропинки ведут к искусству, красоте, памяти, то бесконечно прав был Алексей Григорьевич.

Здесь он станет лучшим конезаводчиком России, осуществив свою мечту. И его именем будут названы прекрасные скакуны, ставшие легендой.

Фото: Артем Локалов
Что стало с замком Храповицкого, вдова которого после революции просила денег у крестьян

Орловского рысака сразу полюбили и наездники, и извозчики за резвый, но покладистый нрав. Им восхищались художники и литераторы. Порыв и движение - вот красота жизни! В активе питомцев Хреновского конезавода выигрыш Императорского приза в 1912 году в Санкт-Петербурге, многочисленные победы на дерби и призы Барса - самого престижного в стране состязания для лошадей рысистой породы. На конезавод приезжали Лев Толстой и Николай II, Антон Чехов и Михаил Булгаков, Семен Буденный и Майя Плисецкая, заметившая, что грациозности орловских рысаков могут позавидовать знаменитые танцовщики.

А в начале 2000-х годов уникальная книга отзывов почти в 800 страниц исчезла из музея. Сегодня заброшены и продолжают медленно разрушаться постройки. И только полустершаяся мраморная доска на стене Конного двора напоминает, что когда-то усадьба Орлова-Чесменского была включена в золотой фонд памятников русской культуры и взята под охрану государства.

Старинное свидетельство о продаже жеребца орловской породы / Роберт Папикьян

... и один из его потомков "Курьер" - победитель скачки финального круга 2010 года. / Роберт Папикьян

Заколоченная центральная усадьба конезавода в селе Хреновое. Осень 2017 года. / Роберт Папикьян

Темы дня:
1941-1945
1941-1945
Каким было соотношение сил СССР и Германии к 22 июня 1941 года
1941-1945
1941-1945
22 июня 1941: Что на самом деле знал Сталин
Фильмы Родины
Фильмы Родины
Алла Сурикова - "Родине": О Сереже Алешкове снимут фильм
Кухня Родины
Кухня Родины
Как были устроены холодильники наших предков
#традиции
#Легенды Родины
#усадьбы