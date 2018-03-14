Смертельный "Костерок": В Сирии стали чаще применять ГП-25

Военнослужащие сирийских правительственных войск все чаще применяют в боях подствольные гранатометы российского производства. Еще недавно в этой горячей точке это оружие считалось "дефицитным", и его можно было увидеть лишь у бойцов элитных подразделений.

40-мм ГП-25 "Костерок" применяется в комплексе с автоматами Калашникова. В Сирии это, как правило, АК-74М. Длина его составляет 323 мм. Масса - 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы - 400 м. Применяется несколько типов гранат. Из них специалисты выделяют ВОГ-25П - выстрел с "подпрыгивающей" на полтора метра осколочной гранатой.

Как отмечает эксперт по сирийскому конфликту Юрий Лямин, первые подствольнники появились в арабской стране еще до начала кровавого конфликта.

"Речь идет о сравнительно небольших партиях ГП-30 и, возможно, ГП-25. В основном, они пошли на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии. Ситуация стала меняться после начала российской операции, когда резко возросли масштабы помощи, - отмечает Лямин. - По всей видимости, среди прочего начались и поставки ГП-25 - они стали попадаться все чаще на фотокадрах из Сирии. Однако даже сейчас количество подствольные гранатометов в правительственных войсках остается небольшим, а потребность в таком оружии - значительная. Неудивительно, что наряду с ГП-25 в репортажах из Сирии можно видеть сирийских военных с трофейными болгарскими шестизарядными гранатометами револьверного типа MSGL, которые уже не первый год в заметных количествах поставляют боевикам иностранные покровители".