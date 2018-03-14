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14.03.2018 17:45
Рубрика: В мире

СМИ: Великобритания полвека будет платить взносы после выхода из ЕС

Текст: Александр Саможнев

Великобритания до 2064 года будет платить взносы после выхода из ЕС. Это обусловлено обязательствами по пенсионному обеспечению, которые накопились после сорокапятилетнего пребывания в европейском сообществе. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на британское бюджетное бюро.

По оценкам экспертов бюро, в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit Великобритания выплатит ЕС 41,9 миллиарда евро. Это сумма была подтверждена сторонами на встрече при участии переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье.

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Напомним, в декабре прошел очередной раунд консультаций, который завершился продуктивно. Так, британцы обещали предоставить равные права европейским гражданам на территории королевства, были достигнуты предварительные договоренности о границе между Северной Ирландией и Ирландией, согласованы взаимные финансовые обязательства. На переговорах обсуждались также перспективы заключения нового торгового соглашения. Брюссель настаивает на том, чтобы этот вопрос был согласован после выплаты Лондоном задолженности перед ЕС. Со своей стороны, британцы настаивают на ускорении переговорного процесса. Деловые круги опасаются, что Великобритания может покинуть Евросоюз без соглашения о торговле. Это приведет к установлению с обеих сторон таможенных барьеров, хаосу в портах и росту бюрократии. Неясность по торговым вопросам также негативно сказывается на курсе фунта стерлингов.

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