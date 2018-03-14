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Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе

Новость 14.03.2018, 16:55 | Текст: Олег Усков
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Фото: ТАСС/Белинский Юрий

Замечательный советский, российский режиссер Леонид Александрович Квинихидзе скончался в возрасте восьмидесяти лет после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил сегодня официальный сайт "Ленфильма".

Леонид Квинихидзе родился в 1937 году в Ленинграде. Его отец - режиссер Александр Файнциммер, лауреат двух Сталинских премий, постановщик "Овода", "Девушки с гитарой", "Трактира на Пятницкой".

Поступая во ВГИК, будущий режиссер сменил фамилию отца на фамилию матери, став Квинихидзе. В 1962-м окончил режиссерский факультет.

В начале шестидесятых работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов. Снял ленты "Бип остается в Ленинграде" - о Марселе Марсо, "Бенни Гудмен и его джаз" - о музыканте Бенни Гудмене, фильм об Эдуардо де Филиппо.

С 1963-го - режиссер "Ленфильма", с 1977-го - "Мосфильма".

Дебют в игровом кино - 1966-й, "Первый посетитель". За которым последовали знаменитейшие "Крах инженера Гарина" - с Олегом Борисовым, легендарные музыкальные фильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", сказка "31 июня", "Шляпа" - с Олегом Янковским и, конечно, "Мэри Поппинс, до свидания".

Среди других работ - драма-фантасмагория "Друг", "Белые ночи", где действие повести Достоевского перенесено в наше время, "Артистка из Грибова" - с Ириной Муравьевой.

О дате и месте похорон мастера станет известно позднее.

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