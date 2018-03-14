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14.03.2018,  
12:51
Текст: Алексей Брусилов

В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик

Фото: Алексей Брусилов Фото: Алексей Брусилов
Фото: Алексей Брусилов

Многоцелевой грузовой бронированный автомобиль "Витим 668240" разработан в Минске на предприятии "Минотор-Сервис". В России он был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

От многих похожих машин детище белорусского ВПК отличается колесной формулой 6х6 и способностью вплавь преодолевать водные преграды. Как рассказывали представлявшие на "Армии" "Витим" специалисты, броневик может плыть со скоростью 5 км/ч. По суше 215-сильный турбодизель разгоняет одиннадцатитонный автомобиль до 110 км/ч.

Фото: Минобороны Украины / http://www.mil.gov.ua / wikimedia.org
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Кроме транспортировки личного состава возможна перевозка различных грузов общим весом до 3,5 т.

При необходимости в кузове бронегрузовика может быть смонтировано артиллерийское вооружение: 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, 82-мм миномет 2Б9М "Василек", 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, крупнокалиберные пулеметы, комплексы ПТУР, легкие зенитно-ракетные системы.

Кроме боевого применения он может использоваться для тыловых нужд: предусмотрена установка подъемного оборудования, емкостей для перевозки топлива и др.

Бронированная защита "Витима" выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм автомата Калашникова и подрыв под днищем ручных гранат Ф-1.

Бронеавтомобиль вызвал значительный интерес военных специалистов, в том числе из дальнего зарубежья.

Фото: Алексей Брусилов

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