В Германии возбуждено дело в отношении замглавы вьетнамской разведки

Генеральная прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело против заместителя начальника Главного управления безопасности министерства общественной безопасности Вьетнама Дыонг Минь Хынга в связи с похищением вьетнамского бизнесмена. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Летом прошлого года злоумышленники похитили бывшего руководителя вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction Чинь Суан Тханя в центре Берлина. Предпринимателя затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В январе суд Ханоя приговорил Чинь Суан Тханя к пожизненному сроку за взяточничество.

По данным немецкой прокуратуры, Дыонг Минь Хынг занимался координацией похищения. Он прибыл в столицу Германии за неделю до инцидента и неоднократно созванивался с лицами, которые якобы замешаны в преступлении.

Отметим, что с началом разбирательств наметилось ухудшение в отношениях двух стран. Власти Германии выслали из страны двух сотрудников вьетнамского посольства. Также Берлин объявил о приостановке стратегического партнерства с Ханоем.