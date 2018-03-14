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Рубрика: В мире

В Японии началась подготовка к казням семерых боевиков

Минюст Японии начал этапирование из Токио семерых из тринадцати бывших руководителей и боевиков экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в России), приговоренных к повешению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Таким образом, началась подготовка к реальному проведению казней. Вместе с тем главарь секты полуслепой 63-летний проповедник Сёко Асахара, также приговоренный к высшей мере наказания, пока остается в столичной тюрьме.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и последнюю битву добра и зла. Фанатики хотели уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, включая отравляющие вещества. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио весной 1995 года. Тогда члены секты распылили нервно-паралитическое вещество зарин в пяти поездах. Погибли 13 человек, еще более 6,3 тысячи получили отравления.

Судебные процессы по делу "Аум Синрикё" завершены. Осуждены примерно 190 человек. Помимо 13 приговоренных к казни, шестеро получили пожизненные сроки.

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