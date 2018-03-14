Третьяковская галерея открыла персональную выставку Василия Верещагина, приуроченную к недавнему 175-летию художника. Директор Зельфира Трегулова на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказывает о новом блокбастере Третьяковской галереи, о популярности передвижников в Шанхае и Париже и о том, как изменить мир в одном отдельно взятом музее.

После очередей на выставку Серова выставочные блокбастеры Третьяковской галереи стали притчей во языцех. Но Верещагина в отличие, скажем, от Айвазовского или Серова не назовешь любимцем публики. Почему вы решили сделать его выставку именно сегодня? Вряд ли причина только в юбилее...

Зельфира Трегулова: Вы правы, мы не делаем "датские" выставки. И замысел персональной выставки Василия Васильевича Верещагина не вчера возник, а много раньше - еще до моего прихода в Третьяковскую галерею. На самом деле выставки последних нескольких лет предлагают совершенно новый взгляд на художника, вроде бы хорошо известного. Ретроспективы и Ге, и Серова, и Айвазовского, и Верещагина проходили, но больше четверти века назад. За это время изменился не художник - изменилась наша позиция.

Дело даже не только в том, что искусствоведы советских времен, говоря о художниках XIX века, вынуждены были расставлять идеологические акценты, подчеркивая критический пафос произведений. Соответственно, уходили в тень мотивы произведений, очевидные для современников автора, мотивы, связанные с состраданием человеку. Очевидно, что без знания Евангелия невозможно понять картины Николая Ге. Но менее очевидно, что, скажем, сюжет картины "Не ждали" Ильи Репина современники прочитывали в контексте "Явления Христа народу". Речь в принципе об обновлении оптики взгляда.

Собственно, эта же задача - открыть художника заново - стояла и перед кураторами, готовившими выставку Верещагина. Он был крайне успешным художником в свое время, в том числе в Европе. Шутка ли, 60 персональных выставок при жизни! Его первая персональная выставка была в Лондоне. В Париже он учился, у него там была прекрасная мастерская, которую он оставляет, отправившись на Балканскую войну.

Верещагина, много работавшего в батальном жанре, легко представить себе как этакого русского Киплинга или Захара Прилепина эпохи колониальных войн и "большой игры" России и Британии за сферы влияния в Азии.

Зельфира Трегулова: Представить можно все что угодно. Но если посмотреть на его картины, то вы увидите, что Верещагин, который участвовал в трех войнах и погиб на Русско-японской войне в Порт-Артуре в 1904 году, рядом с адмиралом Макаровым, свою главную войну вел как раз против войны. В Туркестанской серии есть диптих "После неудачи" и "После удачи", где на одном полотне мы видим отрубленную голову русского солдата, которая демонстрируется как трофей, а на другой - русский солдат раскуривает трубку рядом с трупами убитых защитников взятой крепости.

К слову сказать, первая выставка Туркестанской серии в Петербурге в 1874 году заканчивается грандиозным скандалом. Ею недоволен император. Генерал Кауфман, при котором Верещагин состоял в Туркестане, начал обвинять художника во лжи. Консервативные критики намекают, что Верещагин изобразил войну глазами "туземцев". Художник в отчаянии сжег три самые скандальные картины и уехал в длительное путешествие по Индии. Как раз в разгар этой истории все 250 картин, рисунков, этюдов, сделанных Верещагиным в Средней Азии, и покупает Павел Третьяков за баснословные 92 тысячи рублей серебром. Покупает, понимая, что Туркестанская серия Верещагина невероятно важный момент в развитии современного искусства. А Третьяков, давайте отдадим себе в этом отчет, собирал современное ему искусство.

Не меньше проблем было с Балканской серией, написанной во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Посмотрите, как Верещагин трансформирует батальный жанр. В картине "Скобелев под Шипкой" на первом плане картины убитые и смертельно раненные солдаты, а где-то вдалеке скачущий перед строем на белом коне генерал. Вглядитесь в "Панихиду", которую до 1995 года музей не показывал. Батюшка в сопровождении офицера служит панихиду по погибшим солдатам, оставшимся на поле боя. Это поле уходит к горизонту. Страшная картина смертной жатвы с солдатами, полегшими, словно скошенные колосья, отсылает к фольклорному образу. Но одновременно тут можно увидеть те образы смерти, с которыми будут работать сюрреалисты.

Верещагин показывает, что война самое страшное, что только может быть. Мне кажется, очевидно, что это важнейший посыл его творчества.

Василия Васильевича, который отличался независимостью и горячим нравом, сравнивали с лейденской банкой, всегда готовой ударить разрядом. Вам не кажется, что выставка Верещагина сегодня тоже своего рода лейденская банка?

Зельфира Трегулова: Вы хотите сказать, что Верещагин очень современен? Безусловно. Тем и особенно интересен.

Другой вопрос, что у нас общество, к сожалению, сейчас поляризовано не хуже, чем лейденская банка. Отсюда крайности интерпретаций. Причем поводом может быть практически любая выставка от Фабра до "Оттепели".

Я за максимальную объективность, если хотите, непредвзятость позиции исследователя. В том числе при подготовке ретроспективы известных художников Верещагин точно заслуживает того, чтобы о нем и его наследии вспомнили. Он был невероятным человеком. Жившим на пределе. Он объехал полмира и пол-России. Оставил замечательные этнографические зарисовки, виды, сделанные по следам путешествий в Индии, Монголии, Японии, Америке. Даже писал портрет Рузвельта. Его наследие, художественное и литературное, огромно. Его прижизненная слава была очень велика.

Неужто такая личность и такой художник неинтересен? Неужто не заслуживает того, чтобы мы вгляделись в мир его произведений по крайней мере без предвзятости?

Верещагин одним из первых создавал выставку как театральное зрелище. Не было соблазна сохранить театральные эффекты экспозиции, придуманные им?

Зельфира Трегулова: Боюсь, что задрапировать стены бархатом нам не удастся. Еще кто-нибудь наступит, запутается, упадет... Мне очень хотелось положить ковры. Но настоящие музейные восточные ковры нельзя класть, не закрывая их витриной. В результате мы взяли лишь кое-что от верещагинской манеры показа. Рядом с его работами выставлены восточные одеяния дервишей, узбекские халаты, оружие... Архитектор Алексей Подкидышев строит экспозицию на контрасте яркости, цветовой насыщенности полотен художника и минимализма современной архитектуры.

Есть ли шанс, что кроме стандартного набора Рублев плюс Малевич имена других русских художников получили бы известность в мире?

Зельфира Трегулова: Да, и еще раз - да. К слову, Верещагин и сегодня востребован. Его полотно "Апофеоз войны" два года назад завершало в Пти-Пале экспозицию блистательной выставки "Искусство мира". Она открывалась трактатами VIII и IX веков времен Карла Великого из Национальной библиотеки в Париже, а заканчивалась "Апофеозом войны" как грозным предупреждением. Выставка была про военные конфликты и мирные соглашения.

Но если говорить о том, наследие каких художников из Третьяковской галереи более всего востребовано, то это не авангард и не иконопись. Скорее передвижники. В Шанхае с невероятным успехом идет выставка передвижников. Шанхайский музей один из самых старых знаменитых музеев с невероятной коллекцией древнего китайского искусства. Здесь показывают выставки из Лувра, Британского музея. К моменту окончания нашей выставки ее увидят примерно 550 тысяч человек. Осенью мы делаем выставку передвижников в Японии.

В ноябре открываем ответную выставку Третьяковской галереи в музеях Ватикана. Туда временно уедут 30 шедевров из постоянной экспозиции. Ватикан снял же для нас 42 шедевра из постоянной экспозиции. Долг платежом красен. Мы везем такие шедевры, как "Христос в пустыне" Ивана Крамского, "Голгофа" Николая Ге, "Не ждали" и "Крестный ход в Курской губернии" Ильи Репина. Кураторы Аркадий Ипполитов и Татьяна Юденкова, уверена, выстроят интересный, тонкий, умный рассказ о Евангельских мотивах в русской живописи.

В следующем году мы готовим огромную ретроспективу Репина, для которой собираем работы в том числе из музеев Европы. После Москвы выставка будет показана в Хельсинки и в Париже. Это к вопросу о востребованности какого-то другого материала помимо авангарда или иконописи.

Знаете ли вы, что...

Рамы заговорили

В.В.Верещагин. "Апофеоз войны". 1871. Фото: Сергей Михеев

Верещагин тщательно продумывал не только картины, но и рамы, заказывая их у лучших резчиков (не только в России, но и в Германии, Франции, Англии) и снабжая надписями. Так, замысел самого известного полотна Верещагина "Апофеоз войны", в центре которого гора черепов с летающими над ними воронами, подчеркивается надписью на нижней части рамы: "Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим, будущим". Художник в письме критику В.В. Стасову (в марте 1874 года) этот "памятник" завоевателям назвал... сатирой: "Апофеоз войны" столько же историческая картина, сколько сатира, сатира злая и нелицеприятная (хоть бы и на самого себя как воина - я сам стрелял людей, буквально как куропаток, - что делать!), и весь ряд военных сцен, под общим названием "Варвары", скорее может быть назван эпической поэмой, в которой картины заменяют главы, тем более что события, из которых соткан сюжет, не все за один раз собраны и составлены в голове автора". А вот рамы трех картин Туркестанской серии "Окружили - преследуют", "Забытый" и "Вошли" предлагали зрителю комментарий уже не автора, а персонажей. Так, на раме картины "Забытый" были стихи народной песни "Уж как пал туман на сине море":

Ты скажи моей молодой вдове,

Что женился я на другой жене:

Нас сосватала сабля острая,

Положила спать мать

сыра земля...

Эти три картины были уничтожены Верещагиным после резких отзывов царя Александра II и генерала Кауфмана, который заявил, что такого факта (забытого на поле битвы солдата) просто не могло быть. Но публику "Забытый" потряс. Композитор Модест Мусоргский сочинил одноименную балладу на стихи А.А. Голенищева-Кутузова. А 19-летний Всеволод Гаршин, увидев работы Туркестанской серии на выставке 1874 года, написал стихотворение "На выставке картин Верещагина".

Незаконченный портрет

И.Н.Крамской. Портрет художника В.В.Верещагина. 1883.

Существует лишь один прижизненный портрет Василия Васильевича Верещагина, да и тот недописан. Тем не менее он первым встречает зрителей на выставке в Третьяковской галерее. Портрет начинал Иван Николаевич Крамской, передвижник, знаменитый портретист, которому в 1833 году удалось уговорить Верещагина приехать ему позировать. После единственного сеанса Верещагин заявил, что его "больше калачами не заманишь"... Был ли тому причиной переменчивый нрав художника или холод в мастерской Крамского на Сиверской, неизвестно. Но следующего сеанса в окружении индийских вещей и ковров, которые предложил привезти Крамской, не состоялось. Но даже незаконченный портрет хорош...

Кстати

В.В.Верещагин. Японка. 1903.

"Японка" (1903)

Последние работы Верещагина были сделаны по следам путешествия в Японию осенью 1903 года. Среди двух десятков этюдов с натуры зарисовки храмов, жанровые сценки прогулок в лодке и традиционных японских праздников. Японка в праздничном кимоно на картине 1903 года готовится к традиционному празднику хризантем, отмечавшемуся в Стране восходящего солнца в начале осени. Менее чем через полгода художник уйдет на Русско-японскую войну, где и погибнет.