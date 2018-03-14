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14.03.2018 16:33
Рубрика: В мире

В Вашингтоне прошла акция протеста против вооруженного насилия в школах

Текст: Александр Саможнев

В Вашингтоне перед зданием Капитолия активисты выставили семь тысяч пар обуви в знак протеста против насилия с применением оружия в американских школах. Акция должна напомнить обо всех школьниках, погибших в США со времени кровавой бойни в 2012 году в начальной школе "Сэнди Хук" города Ньютаун, сообщает журнал Newsweek.

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"Достаточно!" - под таким лозунгом проходит акция протеста, которую организаторы называют общенациональной. Говорить так им позволяет то, что в память о семнадцати учениках, расстрелянных 14 февраля 19-летним Николасом Крузом во Флориде, на 17 минут будут приостановлены занятия во всех средних и высших учебных заведениях страны.

По данным департамента здравоохранения США, именно подростки и молодые люди в возрасте до 24 лет чаще, чем другие возрастные группы, становятся жертвами применения огнестрельного оружия. С 2013 года в американских школах фиксируется по меньшей мере один вооруженный инцидент в неделю.

Между тем прокуратура штата Флорида потребовала для Николаса Круза высшей меры наказания. Соответствующие документы уже переданы в суд. Обвиняемый признался в совершении преступления, и, по словам его адвокатов, он готов подтвердить это на процессе. Напомним, 14 февраля Круз открыл стрельбу из автоматической винтовки в школе в городке Парклэнд, где он ранее учился. В результате нападения погибли 17 человек, пятнадцать школьников получили ранения.

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