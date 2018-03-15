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15 марта 2018 г.

Постановление правительства Белгородской области от 13 марта 2018 года № 71-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2017 года"

Дата подписания 13 марта 2018 г.
Опубликован 15 марта 2018 г.

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения 8 281 рубль, для трудоспособного населения - 8 914 рублей, пенсионеров - 6 911 рублей, детей - 8 068 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор Белгородской области Е.Савченко

 

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