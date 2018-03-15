Бойцы сирийской армии отразили нападение террористов в Хаме и Хомсе

Сирийская армия отразила нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников в окрестностях провинциального центра Хама и Хомс. Об этом сообщает ТАСС.

Противник пытался овладеть населенными пунктами Хамият и Курназ к северо-западу от Хамы. На северо-востоке Хомса атаки на позиции сирийской армии произошли у одного из нефтяных объектов.

Правительственные войска отбросили бандформирования и нанесли им потери. Сирийские военнослужащие уничтожили трех полевых командиров и несколько десятков боевиков.