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15.03.2018 15:17

Более 4 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту в четверг

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин рассказал о том, что более 4 тысяч мирных жителей вышли в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы. Об этом информирует ТАСС.

"Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать бороться с террористами в Сирии, наша страна поможет добить их в Восточной Гуте.

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