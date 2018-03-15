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15.03.2018 20:30
Рубрика: В мире

Не дипломат

Чем известен новый глава МИД ФРГ
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Едва вступив в должность нового министра иностранных дел Германии, 51-летний Хайко Маас, возглавлявший до этого немецкий минюст, с головой окунулся во внешнеполитические дела, с которыми прежде не был особо знаком. Его первые дни в кресле главы немецкого дипведомства совпали со скандальным делом об отравлении в Британии Сергея Скрипаля, по которому ему пришлось делать срочные заявления.
Фото: EPA
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Дебютный вояж новичка в дипломатии Хайко Мааса начался с Франции, что было весьма предсказуемо: Берлин и Париж традиционно позиционируют себя лидерами Евросоюза - особенно теперь, когда Британия собралась покинуть сообщество, и на Елисейских полях с нетерпением ждали формирования немецкого правительства, чтобы начать обсуждение назревших реформ ЕС. Правда, еще несколько месяцев назад эксперты почти не сомневались, что новым лицом немецкой дипломатии станет теперь уже экс-лидер Социал-демократической партии Германии, ярый евроэнтузиаст Мартин Шульц, который много лет председательствовал в Европарламенте и откровенно мечтал о посте главы МИД ФРГ. Про Шульца говорили, что он не слишком дипломатичен в своих высказываниях и слывет "ястребом", от которого можно ожидать резких и неполиткорректных заявлений. Стиль его однопартийца Хайко Мааса во многом схож.

В бытность главой министерства юстиции он с энтузиазмом защищал "правочеловеческую" повестку, в том числе противодействуя некоторым инициативам МВД ФРГ, которые, по его мнению, ущемляли демократические свободы в республике. Правда, после серии терактов в Европе Маасу пришлось согласиться на такие меры, как хранение личных сведений о гражданах в электронных базах данных и применение электронных браслетов к лицам, подозреваемым в терроризме.

Именно Маас в свое время выступил инициатором "цензуры в соцсетях" в рамках борьбы с "фейками"

Именно Маас в свое время выступил инициатором "цензуры в соцсетях", призванной, по его убеждению, бороться с распространением фейковых новостей. Предполагалось ввести фактическое цензурирование виртуального пространства - вплоть до принудительного удаления записей в "Фейсбуке" или "Твиттере", которые покажутся сомнительными некому надзорному органу. Резонансный законопроект раскритиковали не только оппоненты социал-демократов в бундестаге, но и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Чиновник также потратил немало сил на борьбу с ультраконсервативной "Альтернативой для Германии", пытаясь добиться признания партии антиконституционной. И признавался, что прийти в политику его сподвигла трагедия Холокоста и непосредственно нацистского лагеря смерти в Освенциме.

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