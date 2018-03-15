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15.03.2018 17:47
Рубрика: Власть

Косачев допустил, что Запад готовит почву для применения силы против РФ

Текст: Галина Мисливская

Нагнетание страстей вокруг "дела Скрипаля" и демонизация России может служить инструментом подготовки западного общественного мнение к возможности применения военной силы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Великобритания, Франция, Германия и США призвали Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери и предоставить полный отчет о программе "Новичок" в организацию по запрещению химического оружия. При этом самой России по-прежнему никто никаких фактов, образцов и иных доказательств представлять не собирается", - написал он в Facebook. Применяется обкатанная схема: "мы у себя тут все решили, доказательств не представим, а Россия должна доказать, что она не виновна", добавил сенатор.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Выдвижение огульных обвинений в адрес России на самом деле означает, что "организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы". "И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной", - считает Константин Косачев.

От отметил, что Франция, которая еще вчера занимала весьма сдержанную позицию по "делу Скрипаля", вдруг поверила в объяснения британских властей. "Что изменилось? Появились новые, неопровержимые данные? Конечно, нет. Их бы давно предъявили общественности", - недоумевает сенатор. По его мнению, Париж просто выражает свою солидарность со своим союзником.

"Крайне прискорбно наблюдать, как под прессом этой самой солидарности лидеры крупных стран, несущих свою долю ответственности за глобальную безопасность, злоупотребляют трагичным, но нерасследованным инцидентом в интересах демонизации России", - написал Косачев. Пока виновный назначается из политических соображений, "реальные преступники останутся безнаказанными и будут и далее готовы нанести очередной удар по Великобритании и любой другой стране Запада, если нужно будет обеспечить резкое обострение отношений с Россией". "Желающих этого в мире, как говорится, пруд пруди", - заключил сенатор.

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