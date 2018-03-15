Тема Лары не раскрыта

Сразу - о главном, о насущном: нет, опять не получилось. "Лара Крофт" - очередная скверная киноподелка, основанная на видеоигре. Она чудовищно уныла и своей экзистенцией оскорбляет логос. Тезис зафиксировали, перейдем к разбору.

Для тех, кто не в курсе, следует пояснить. Новая Лара Крофт - не та грудастая барышня с тугой косой и двумя пистолетами. Эта - из другого Tomb Raider, перезапуска культовой линейки, случившегося в 2013 году. В нем мы имеем дело не с матерой охотницей за сокровищами, а с молодой и неопытной, пороху не нюхавшей. "Tomb Raider: Начало", короче говоря. Юная Лара в результате кораблекрушения оказывается на необитаемом острове, попадает в плен к дикарям-каннибалам, сбегает, учится выживать, убивает оленя ради пропитания и страшно по этому поводу переживает. Но постепенно, карабкаясь по горам трупов, превращается в лютую машину смерти. "Лютая машина смерти" - ключевые, стоит заметить, слова.

То есть если раньше "Расхитительницы гробниц" были просто стрелялками о приключениях статично крутой тетки, то теперь у героини появилась динамика развития. Кроме того, она заметно изменилась внешне: уменьшила грудь и в целом перестала быть похожей на секс-куклу (о том, что ее, по сути, сделали лишенной чувства юмора и обаяния копией Нейтана Дрейка из Uncharted, умолчим).

Сюжет фильма во многом повторяет сюжет игры, который был в ней не самым сильным компонентом (что для игры-то нисколько не критично), зато старт брал бодрый: кораблекрушение, остров, дикари-каннибалы. Фильм же до этого момента добирается через долгую и нудную экспозицию. Лара тренируется, катается на велосипеде, вспоминает об отце, без вести пропавшем где-то в районе Японского архипелага. Там отец Лары втихаря от дочери и всех остальных искал место упокоения древней императрицы, чтобы бла-бла-бла, потому что бла-бла-бла, жуткое проклятие, темные силы, могущественный тайный орден, человечество в опасности. Дочура, естественно, отправляется по следам предка.

По дороге она встречает азиата. У азиата есть ржавая лодка. Его единственная функция (помимо того, что он азиат) - отвезти Лару к пункту назначения и далее там где-нибудь тусоваться, изредка возникая с целью напомнить зрителю о своем жалком существовании. А вот на лодке стоит остановиться немного поподробнее, поскольку она наглядно иллюстрирует качества сценария. Смотрите: отец Лары купил данное плавсредство у отца азиата. На нем оба транспортировались на остров, и с тех пор их никто не видел. Затем то же плавсредство доставляет на тот же остров Лару с азиатом. Вопрос: нет ли здесь какой-то нестыковки?

Причины дать сценарию пинка этим не исчерпываются. Но ладно. Нешто мы не понимаем. Очевидные глупости - вроде ловушек, расставленных в гробнице, чтобы зло не выбралось на свободу (человечество ж в опасности, помните?), из которых можно тем не менее выбраться, разгадав загадку, - неизбежны. Бог с ним. Не за тем фанаты должны идти на "Лару Крофт". Фанаты хотят, чтобы как в игре: хрупкая на вид девушка уничтожает сотни головорезов, разнося им черепа ледорубом, расстреливая из лука, душа и добивая коленом, а также купаясь (буквально) в крови. Только чтобы еще круче. Ведь Tomb Raider сам себе служит отличной экранизацией - нынче высокобюджетные игры стремятся к кинематографичности, и им это очень даже удается: геймеры платят за зрелищность, разработчики ее щедро отгружают и заслуженно получают взамен огромные прибыли. Следовательно, кинематографисты обязаны стараться еще усерднее. Так? А вот и нет, вот и не так.

Фанаты и все остальные, по мнению взрослых дядей-продюсеров, хотят "детского" рейтинга PG-13, эмоциональных диалогов побольше и посредственных спецэффектов. Вот вам первая перестрелка на исходе полутора часов, и она же будет последней. Ледоруб, так и быть, покажем, но головы им крушить - вы что, с ума сошли? Эпичная финальная битва с огромным монстром? Нет, нам лень, давайте лучше мы вам вместо этого неожиданный твист какой-нибудь придумаем. Ну, там, про зомби что-нибудь. Всем же нравятся зомби? Отлично, так и сделаем.

Одно печалит: сиквел (Rise of the Tomb Raider) подразумевает путешествие Лары Крофт в Сибирь, а там, естественно, - заросли вкусной клюквы. Очень хочется на это посмотреть. С одной стороны. С другой - коммерческого успеха такому халтурному фильму, который нисколько не пытается скрыть свою алчную натуру и наплевательское отношение к зрителю, желать совсем не хочется. И как с этою дилеммою быть - непонятно.

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