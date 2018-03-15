Пилоты упавшего в США истребителя погибли

Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet военно-морских сил США разбился во время тренировочного полета у побережья Флориды недалеко от военной базы KeyWest.

В результате крушения оба пилота погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официального представителя командования ВМС. По свидетельствам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Смерть пилотов подтверждена в медицинском центре Lower Keys. Имена погибших членов экипажа не будут обнародованы до тех пор, пока их тела не будут переданы родственникам, отметил представитель командования. По словам военного, истребитель F/A-18 Hornet принадлежал к эскадрилье 213, расквартированной на военно-морской базе Oceana в штате Вирджиния.