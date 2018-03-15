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Появился фанатский трейлер нового диснеевского Питера Пэна

Новость 15.03.2018, 15:11 | Текст: Юлия Авакова
Кадр из фильма "Питер Пэн" (2003). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Питер Пэн" (2003). Фото: kinopoisk.ru

Disney решила в очередной раз серьезно взяться за британскую детскую классику: помимо недавно вышедших трейлеров к фильмам "Кристофер Робин" (Christopher Robin) о судьбе сына А.А. Милна, создателя историй о Винни-Пухе, и "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) по всемирно известным произведениям писательницы Памэлы Треверс.

Фото: Universal
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Теперь компанией было заявлено о новой экранизации приключений Питера Пэна, героя произведений, вышедших из-под пера шотландского писателя сэра Джеймса Барри. Об этом сообщает ComingSoon.

И поклонники сказочного персонажа вовсю занялись творчеством.

Пользователь YouTube Tommy Ross создал свое концептуальное видео по мотивам "Питера Пэна", избрав на главную роль 21-летнего британца Тома Холланда, который, по его мнению, несмотря на то, что актер уже разменял третий десяток, стал бы вполне подходящим кандидатом, особенно в свете его многочисленных появлений в не менее фантастической киновселенной Marvel.

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