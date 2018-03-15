Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Конституции

Основной Закон Республики Беларусь, принятый в 1994 году, отмечает сегодня свою очередную годовщину. Президент страны Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников с этой важнейшей датой в истории современного белорусского государства подчеркивает, что с Конституции РБ "связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие".

По словам Александра Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, отмечается, "что укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения".

В поздравлении глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем "совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом".

Александр Лукашенко пожелал согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо Родины.