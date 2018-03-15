Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Движение на Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы восстановлено.
Ранее были незначительно увеличены интервалы движения на восточном участке "синей" линии по техническим причинам.
Сейчас движение введено в график, сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена
16:10-16:20 Арбатско-Покровская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам. Движение введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 марта 2018 г.