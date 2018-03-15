В Рязанской области жильцы муниципального дома вынуждены ютиться у родственников или платить за съемное жилье вот уже 17 лет. А кадомская двухэтажка 1996 года постройки тем временем разрушается на их глазах. Как вышло, что жилье не в самом богатом муниципалитете оказалось не нужным, разбиралась корреспондент "РГ".

По кирпичику

Вера Петровна Конышева протаптывает тропинку по свежевыпавшему снегу к подъезду, с тяжелым вздохом открывает дверь и поднимается на второй этаж. В подъезде запустение, двери некоторых квартир открыты настежь, другие заперты. Вера Петровна отпирает дверь своей квартиры ключом: "А что толку, - безнадежно машет рукой, - все равно поворовали все, что сразу не смогли забрать. Вон у соседей, смотрите, уже полы начали разбирать, а кое-где и кирпичи на лоджиях отбивают".

Вера Петровна и Владимир Николаевич Конышевы приехали в Россию из Эстонии в 1995 году. Получили статус вынужденных переселенцев, поселились в старинном живописном поселке Кадом Рязанской области - на родине супруги. Через год в новом двухэтажном доме получили жилье - на улице Свободы, 1б. Половина из 18 квартир была муниципальным имуществом, остальные - в ведении миграционной службы. В 2000 году дом полностью передали в муниципальную собственность.

Согласно решению Кадомской районной думы от 13 июня 2000 года, управление муниципальным имуществом обязуется принять дом, внести его в соответствующий реестр, провести госрегистрацию и передать в управление местному МУП ЖКХ. Вот с этого момента и начались неприятности.

- До передачи дома в муниципалитет услуги ЖКХ за вынужденных переселенцев оплачивала областная миграционная служба, где мы состояли на учете. А зимой 2001 года администрация отключила отопление, трубы разморозились. Дом остался без тепла, воды и канализации. Все жильцы были вынуждены покинуть квартиры - кто куда ушел. А из пустого дома начали воровать все что можно, - вспоминает Вера Конышева.

Решились на приватизацию

Сегодня уже практически невозможно выяснить причину, по которой среди зимы отключили отопление в кадомском доме. В письме областной госинспекции жилищного и строительного надзора сообщается: "В виду отказа квартиросъемщиков дома № 1б по улице Свободы от уплаты услуг ЖКХ, подача этих услуг была прекращена". Ситуация довольно странная: если даже половина жильцов - вынужденные переселенцы были не согласны с нововведениями и отказались платить за коммуналку, то для остальных ведь ничего не изменилось с оплатой. К тому же, как правило, до весны поставку тепла должникам не прекращают: выставляют счета, потом собирают долги…

- Я кадомчанка, но даже на уровне кухонных разговоров ничего о причинах отключения подачи тепла в этот дом не слышала, - пояснила "РГ" заместитель главы районной администрации по экономике и социальным вопросам Татьяна Манакина. - Решение действительно странное, но чем оно мотивировано, не знаю - я 17 лет назад в администрации не работала.

Чиновники признают необходимость решить проблему, сочувствуют людям и даже что-то обещают, но дальше - стоп

А у жителей дома № 1б на улице Свободы с того самого момента начались "хождения по мукам". По их обращениям чуть ли не каждый год различные комиссии обследовали это злосчастное жилье - свидетельством тому многочисленные официальные ответы и акты. В 2002 году в доме еще было электричество, и отремонтировать требовалось только трубы в подвале. В 2004 году из ответа главы муниципалитета выясняется, что дом в реестре муниципальной собственности не числится, отремонтировать его не могут, поскольку денег нет. Выходит, что за четыре года дом так и не был включен в муниципальную собственность. А в заключении комиссии 2008 года уточняется: "…проживание во всех квартирах вышеуказанного дома невозможно, так как квартиры не соответствуют СанПиН 2.12.1002-00". В 2009 году дом наконец оформляют в муниципальную собственность, и глава района распоряжается "продумать вопрос" и подготовить документы на включение его в одну из областных целевых программ по ремонту жилья.

К тому моменту, по словам Веры Петровны Конышевой, в квартирах уже не было дверей, окон, батарей, ванн, унитазов, газовых плит. Помимо того, начала протекать крыша, а в среднем подъезде появилась трещина по всей стене от земли до кровли. Но кадомские чиновники, похоже, все делают с царственной неторопливостью. Впрочем, "вопрос" они все же "продумали" и ответ Конышевым дали: "…для участия дома в адресной программе по капитальному ремонту необходимы присутствие большинства жильцов в доме и наличие хотя бы одной приватизированной квартиры".

- Мы с мужем тогда решились на приватизацию жилья - без воды, отопления, канализации, с текущей крышей (квартира на втором этаже), отваливающейся штукатуркой и разбитой дверью. Думали, что это поможет: сделают капремонт, подключат коммуникации, а с остальным сами справимся, - с горечью рассказывает Вера Конышева, перебирая акты с заключениями комиссий о состоянии их так называемого жилья. - Я лично встречалась с бывшим губернатором области Олегом Ковалевым. Он дал распоряжение включить дом в программу по капремонту. Но ремонта так и не было.

Рано радоваться

Между тем в этом заброшенном доме на первом этаже в угловой квартире все это время проживал инвалид. Проблему с отоплением он решил, установив в квартире печку. А в остальном - все, как в обычном деревенском доме. Как сообщили в администрации Кадомского района, в прошлом году этот человек получил субсидию и купил квартиру. Так что встретиться с ним и узнать, как он выживал все эти 17 лет, не получилось.

В сентябре 2010 года его примеру хотели последовать Конышевы - попросили разрешения на установление индивидуального отопления. Однако им в этом отказали.

Еще через четыре года из регионального министерства ТЭК и ЖКХ Конышевы получили вроде бы обнадеживающее письмо: принято решение о проведении в 2015 году капремонта дома 1б на улице Свободы. Однако радоваться было рано. Всю необходимую документацию для проведения ремонта чиновники подготовили, был объявлен конкурс, но не нашлось ни одного подрядчика, который бы взялся за эту работу. А в 2016 году муниципальные власти заявили, что к "вопросу о ремонте" можно вернуться только при условии, что все квартиры будут приведены в нормативное состояние. В начале прошлого года областная госинспекция жилищного и строительного надзора сообщила Конышевым, ссылаясь на заключение межведомственной комиссии, что их дом аварийным не признан и подлежит капитальному ремонту. И вновь, несмотря на обещания, ничего не произошло.

- Очень горько, что эта проблема уже 17 лет не решается, а наша семья 22 года - без своего угла. Меняются руководители, а "воз и ныне там". Каждый год я получаю отписки, что ремонт будет в 2014, 2015, 2016, 2017 году… Ведь наша семья не может отремонтировать весь дом. Все эти годы живем на съемной квартире, вроде бы имея собственное жилье. Платим налог за имущество, вносим средства за капремонт. Конечно, наша семья сама виновата, что приватизировала такую квартиру в этом непригодном для жизни доме, но мы тогда думали, что делаем это для всех, что это поможет сдвинуть дело с мертвой точки, - говорит Вера Петровна.

Супруги Конышевы - уже далеко не молодые люди, оба инвалиды. Вера Петровна - человек активный, председатель районного отделения Всероссийского общества инвалидов. Все эти годы они не сидели сложа руки, пытались добиться справедливости. Самое удивительное в этой истории, что чиновники разных уровней единодушно признают необходимость ремонта, вроде бы даже сочувствуют людям, но дальше - стоп. Так и стоит этот злополучный дом немым укором - памятником чиновничьей нерасторопности и бесконечному людскому терпению. Но ведь все это не может продолжаться вечно.

Прямая речь

Татьяна Манакина, заместитель главы администрации Кадомского района по экономике и социальным вопросам:

- Фонд капремонта поставил условие: привести квартиры в нормативное состояние. Требуются немалые деньги, хотя, конечно, дороже всего обойдется подведение и ремонт коммуникаций. Мы ищем выход из сложившейся ситуации. Просим областное правительство выделить средства на ремонт этого дома на условиях софинансирования. Да и жильцы могли бы как-то поучаствовать в восстановлении своих квартир.