Под Рязанью в перестрелке с полицией ликвидирован рецидивист

В Рязанской области СОБР отдела Росгвардии по региону ликвидировал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским. Применение оружия сотрудниками спецподразделения прокуратурой предварительно признано правомерным.

Инцидент произошел 14 марта вечером в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района. Подробности сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полицию позвонили местные жители, испуганные тем, что пьяный сосед ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Соседи слышали несколько выстрелов. На место сразу же отправилась следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 55-летний, ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме с ружьем. Участковый попытался поговорить с ним через окно. В ответ мужчина открыл стрельбу в строну полицейских.

Офицеры СОБР открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя, сообщили в пресс-службе управления полиции. В ходе осмотра дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и прокуратуры, следователи СУ СК. Обстоятельства случившегося уточняются.

- В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК Анжелика Евдокимова.