Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.03.2018,  
11:49
Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Под Воронежем началась стрельба из "Градов"

В Воронежской области стартовали учения мотострелковых рот общевойсковой армии Западного военного округа. Одна из главных задач маневров - подготовить подразделения к самостоятельным действиям в отрыве от основных сил, сообщили в штабе ЗВО.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Войска на западе России подняты по тревоге

В ходе тактического розыгрыша мотострелки отработают более 500 вводных задач по обнаружению и блокированию неприятеля, отражению контрударов и переходу в наступление.

- Особое внимание при проведении учений уделено поиску нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году занятия по тактико-специальной подготовке всех уровней проводятся в двустороннем формате. Командиры взводов, командиров и рот отработают навыки по управлению приданными подразделениями и огневыми средствами поражения, - рассказал заместитель командира армией генерал-майор Тимур Трубиенко.

В маневрах задействованы более 200 военнослужащих, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, 120-миллиметровые минометы "Сани", системы залпового огня "Град". Мотострелкам помогает отделение войск РХБЗ с реактивными огнеметами "Шмель".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Николай Шестаков/РИА Новости
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" подготовили к вселению экипажа 11:15
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 14.03.2018
Шквал огня белорусских десантников показали на видео 08.03.2018
танки
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Ученые военного технополиса создадут суперкомпьютер 11:01
Украина выставит против "Абрамсов" и "Леопардов" реанимированные Т-84 13.03.2018
В Омске роботы начали собирать гусеницы для танков 13.03.2018
РСЗО
Фото: Алексей Брусилов
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 14.03.2018
В Сирии впервые заметили 36-ствольный "Град-1" 12.03.2018
На террористов в Сирии снова обрушился "Ураган" 27.02.2018