Под Воронежем началась стрельба из "Градов"

В Воронежской области стартовали учения мотострелковых рот общевойсковой армии Западного военного округа. Одна из главных задач маневров - подготовить подразделения к самостоятельным действиям в отрыве от основных сил, сообщили в штабе ЗВО.

В ходе тактического розыгрыша мотострелки отработают более 500 вводных задач по обнаружению и блокированию неприятеля, отражению контрударов и переходу в наступление.

- Особое внимание при проведении учений уделено поиску нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году занятия по тактико-специальной подготовке всех уровней проводятся в двустороннем формате. Командиры взводов, командиров и рот отработают навыки по управлению приданными подразделениями и огневыми средствами поражения, - рассказал заместитель командира армией генерал-майор Тимур Трубиенко.

В маневрах задействованы более 200 военнослужащих, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, 120-миллиметровые минометы "Сани", системы залпового огня "Град". Мотострелкам помогает отделение войск РХБЗ с реактивными огнеметами "Шмель".