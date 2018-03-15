Сбербанк поддержит важные отрасли экономики Черноземья

Кредиты на строительство жилой и коммерческой недвижимости будут выдаваться, несмотря на непростую ситуацию на рынке, заверил председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин на пресс-конференции, посвященной планам на 2018 год.

По его словам, в ЦЧБ рассматриваются заявки на финансирование подобных проектов на общую сумму более двух миллиардов рублей. Предстоит принять по ним взвешенное решение, чтобы соблюсти интересы как собственников бизнеса и инвесторов, так и населения региона, и самого банка, сообщил Владимир Салмин.

- Рыночные условия меняются, и не в лучшую сторону. Цена реализации жилой недвижимости в Центральном Черноземье в расчете на один квадратный метр падает, при этом цены на строительные материалы растут. По данным Росстата за январь - август 2017 года, снижение цен на квартиры повлекло за собой снижение ввода в строй многоквартирных жилых домов в крупнейшем городе региона, Воронеже, на 25,8 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Схожая ситуация наблюдается и в других областях Черноземья. Тем не менее, строительство остается приоритетной отраслью для Центрально-Черноземного банка.

Его доля в финансировании строительного комплекса составляет 43,4 процента, а кредитный портфель заемщиков из этой сферы в ЦЧБ превышает 45 миллиарда рублей. В 2017 году здесь заключили с такими компаниями договоры с общим лимитом кредитования на сумму более 11,2 миллиарда, что на 18 процентов больше прошлогоднего показателя. Состав заемщиков портфеля практически не изменился, что говорит о стабильности активных застройщиков, подчеркнул Владимир Салмин.

Этот фактор особенно важен для жителей Черноземья, поскольку многие планируют улучшить свои жилищные условия, покупая квартиры в новостройках. Минувший год стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов. Центрально-Черноземный банк предоставил таким заемщикам 38 миллиардов рублей, превысив показатель 2016 года на 37 процентов. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования достигла 58,7 процента. Этому способствовало, в частности, снижение ставок по кредитам на два пункта.

- В прошлом году так изменились все процентные ставки в экономике, поскольку Центральный банк уменьшил ключевую ставку на фоне снижения инфляции,- пояснил Владимир Салмин. - Мы ожидаем дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Так, в феврале была запущена программа жилищного кредитования с господдержкой для семей, у которых в 2018 году родился второй и третий ребенок. Ставки по ипотечному кредиту для них снижены до шести процентов годовых (при покупке у юридического лица).

Продолжит Сбербанк вкладывать средства и в другие значимые отрасли экономики Черноземья. Причем крупные проекты ЦЧБ реализует как с действующими, так и с новыми клиентами. В 2017 году по различным инвестпроектам региона было одобрено финансирование на сумму 31 миллиард рублей.

- Учитывая специфику региона, мы уделяем особое внимание развитию сельского хозяйства. В Воронежской области поддержку банка получили компании, строящие молочные фермы ("ЭкоНиваАгро" заняла в ЦЧБ 1,9 миллиарда, "Молвест" - 1,1), в Липецкой - маслоэкстракционное производство ООО "Черноземье" на сумму 5,8 миллиарда. На Белгородчине мы выдали 1,4 миллиарда "Мираторгу" под пилотный проект по индустриальному производству ягнятины, один миллиард на строительство свиноводческого селекционно-гибридного центра ГК "Агро-Белогорье" и 800 миллионов на выпуск кормов для домашних животных в компании "Русские протеины", - рассказал председатель Центрально-Черноземного банка.

Немалое место в структуре корпоративного портфеля ЦЧБ занимают и сельхозпроизводители, которые берут займы как на текущую деятельность, так и на расширение бизнеса. В 2017 году механизм кредитования с господдержкой (под пять процентов годовых) изменился, на федеральном уровне был определен новый перечень направлений, по которым может быть использована субсидия.

- Министерство сельского хозяйства дало четкий ориентир на поддержку инвестиционных программ для наращивания потенциала региона и объемов агробизнеса. Клиентам ЦЧБ Сбербанка было одобрено кредитование в сумме более 66 миллиардов рублей, и почти на 60 миллиардов договоры уже заключены, - отметил Владимир Салмин. - Работа с клиентами из сферы АПК - стратегическая задача Центрально-Черноземного банка и на 2018 год.

Чтобы повысить уровень обслуживания и удовлетворить растущие потребности как граждан, так и юрлиц (независимо от размеров их бизнеса), в ЦЧБ намерены сосредоточиться на развитии компетенций коллектива. Второй приоритет - повышение эффективности банка, которая в конечном итоге также выгодна клиентам.

- Наконец, мы продолжим улучшать систему управления, что позволит повысить нашу гибкость в работе, - подвел итоги конференции Владимир Салмин. - Сегодня мы опережаем многих по способности оперативно реагировать на нужды клиентов и успешно внедрять передовые технологические решения. И это наше главное конкурентное преимущество.

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