Тульские полицейские получили срок за выбивание показаний

В районном суде города Ясногорск Тульской области завершилось слушание громкого дела в отношении бывших сотрудников полиции. Трое экс-полицейстких получили от четырех до пяти лет за выбивание показаний у задержанного, сообщила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Судом установлено, что в ночь с 7 на 8 апреля прошлого года трое оперативных сотрудников ОМВД России по Ясногорскому району - оперуполномоченный по контролю за обороту наркотиков и двое оперов уголовного розыска - задержали местного жителя. Угрозами, а затем и применением спецсредств - наручников и травматического пистолета - они заставили его признаться в хищении чужого имущества в крупном размере.

Как позже выяснилось, никакой кражи тот не совершал, и уголовное преследование против него в этой части в дальнейшем было прекращено. Зато по материалам тульского УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении самих полицейских - за превышение должностных полномочий, существенное нарушение прав гражданина с применением насилия, оружия и спецсредств (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Приговором суда бывший майор полиции, оперуполномоченный уголовного розыска получил пять лет и четыре месяца лишения свободы, опер нарконтроля, младший лейтенант - пять лет, бывший подполковник уголовного розыска - четыре года три месяца. Все трое лишены званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в прокуратуре.