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15.03.2018,  
11:01
Текст: Светлана Цыганкова

Ученые военного технополиса создадут суперкомпьютер

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ученые Военного инновационного технополиса "Эра" работают над восемью основными научными направлениями, в том числе искусственным интеллектом и суперкомпьютером. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фото: Россия 24/youtube.com
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О планах по созданию технополиса и его главных задачах заявил директор "Эры" Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения". Создавать технополис намерены поэтапно. Сначала введут базовую инфраструктуру и организуют деятельность научно-исследовательского кластера Минобороны. Это первый этап и он рассчитан на 2017-2018 годы.

В этот период как раз и проведут исследования по восьми основным научным направлениям, которые касаются как искусственного интеллекта, так и нанотехнологий и наноматериалов, биосинтетических и биосенсорных технологий.

На втором этапе - в 2019-2020 годы сосредоточатся на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

Работать в технопарке будут молодые ученые и выпускники научных рот при тесном взаимодействии с крупнейшими НИИ, университетами и предприятиями Объединенной приборостроительной корпорации.

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