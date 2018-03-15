Ученые военного технополиса создадут суперкомпьютер

Ученые Военного инновационного технополиса "Эра" работают над восемью основными научными направлениями, в том числе искусственным интеллектом и суперкомпьютером. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

О планах по созданию технополиса и его главных задачах заявил директор "Эры" Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения". Создавать технополис намерены поэтапно. Сначала введут базовую инфраструктуру и организуют деятельность научно-исследовательского кластера Минобороны. Это первый этап и он рассчитан на 2017-2018 годы.

В этот период как раз и проведут исследования по восьми основным научным направлениям, которые касаются как искусственного интеллекта, так и нанотехнологий и наноматериалов, биосинтетических и биосенсорных технологий.

На втором этапе - в 2019-2020 годы сосредоточатся на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

Работать в технопарке будут молодые ученые и выпускники научных рот при тесном взаимодействии с крупнейшими НИИ, университетами и предприятиями Объединенной приборостроительной корпорации.