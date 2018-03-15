В московских судах 82 процесса проведены в режиме онлайн-трансляций

Суды Москвы за 4 месяца, прошедших со старта эксперимента, провели 82 процесса в прямом эфире - путем онлайн-трансляций.

"15 ноября 2017 года в Московском городском суде впервые в стране был дан старт пилотному проекту интернет-трансляций открытых судебных заседаний по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. 12 февраля 2018 года к данному проекту присоединились районные суды города Москвы", - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, в общей сложности с 15 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года в Мосгорсуде состоялись интернет-трансляции 62 судебных слушаний и еще 20 трансляций - в районных судах Москвы.

"Однако стоит отметить, что кроме этого числа заседаний не состоялись трансляции 26 заседаний по причине отказа участников", - уточнила Солопова.

Всего за 4 месяца действия проекта трансляции просмотрели 5560 уникальных пользователей, состоялось 70 330 сессий.

Как напомнили в Мосгорсуде, информация о трансляциях судебных заседаний отображается в день судебного заседания заблаговременно в ленте новостей на главной странице Единого информационного портала судов общей юрисдикции. Сама трансляция доступна для просмотра в режиме онлайн, если участники заседания не возражают против ее проведения.

Новаторский масштабный проект интернет-трансляций стал возможен, в том числе, благодаря установке в 234 залах 24 московских судов систем аудиовидеофиксации судебных разбирательств. Так, в каждом зале установлены специальные микрофоны и 5-6 видеокамер, фиксирующих звук и изображение, которые могут быть как записаны и сохранены в базе данных, так и могут транслироваться в интернете.

Всего в 2017 году общее количество просмотров страниц единого портала московских судов составило 50,7 миллиона, среднее количество просмотров в день - 139 тысяч, а наибольшее число просмотров в месяц было зафиксировано в ноябре 2017 года и составило 5,83 миллиона.

Наиболее популярными разделами главной страницы Портала в 2017 году стали: "Поиск по судебным делам" - 8,56 миллиона, "Калькулятор госпошлины" - 282 тысяч, "Территориальная подсудность" - 163 тысячи, "суды на карте" - 138 тысяч.