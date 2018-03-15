В Москве ограбили ювелирный магазин

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, похитивших ювелирные изделия из магазина украшений на Ленинградском проспекте.

"Неизвестные, угрожая сотруднику магазина похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба устанавливается", - цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы Главного управления МВД по городу.

Источник в полиции добавил, что речь идет о магазине "Серебряный мир". По данным правоохранительных органов, преступники скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. Для их поиска в столице введен план "Перехват".