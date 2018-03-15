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15.03.2018 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новой Москве появится дом-интернат для пожилых людей

Текст: Любовь Проценко

Вблизи села Покровское в Новой Москве планируют построить дом-интернат для пожилых людей. Об этом сообщил в Каннах, в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2018, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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"Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, для полноценного развития ТиНАО создается современная социальная инфраструктура. Помимо больниц, школ и детских садов строится интернат. В нем будут помогать пожилым людям, нуждающимся в социальной и психологической поддержке, а также в медицинском уходе. В интернате смогут проживать 150 человек", - рассказал он.

Построят его в поселке Вороновское, вблизи села Покровское. Здание будет состоять из трех основных блоков переменной этажности, которые в плане образуют букву H. Его общая площадь - 7823 тыс. кв.м. Отделения для проживания запроектированы в южном трехэтажном и северном двухэтажном крыле. В центральной части комплекса будет располагаться столовая, ЛФК, общие зоны и помещения администрации.

Для создания безбарьерной среды площадка перед входом выполнена в виде пандуса с небольшим уклоном и облицована нескользящей гранитной плиткой. В качестве отделки для фасадов архитекторы выбрали натуральный камень светло-серого оттенка и керамогранит. Комплекс будет выполнен в неоклассическом стиле. Москомархитектура уже согласовала проект.

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