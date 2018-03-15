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15.03.2018 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани возбуждено дело о перестрелке с полицией

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции (статья 317 УК РФ). Действия офицеров СОБР Росгвардии, застреливших рецидивиста, предварительно признаны правомерными, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Евдокимова.

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Уголовное дело возбуждено и расследуется Кораблинским следственным отделом управления СК России по Рязанской области. В посягательстве на жизнь полицейских подозревается 55-летний житель села Залесно-Чулково.

Как уже сообщалось, накануне вечером жители села сообщили в полицию о мужчине, стрелявшем из с охотничьего ружья у себя во дворе. Приехавший на вызов участковый попытался поговорить с дебоширом, но тот открыл огонь по полицейским. Ответным огнем спецназа Росгвардии стрелок был ликвидирован. При осмотре у него дома нашли охотничье ружье и 10 патронов к нему.

- Мужчина ранее неоднократно судим, этот вечер он был пьян, - сообщили в пресс-службе главка полиции по региону.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. По данному факту в настоящее время также проводится проверка, уточнила Евдокимова.

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