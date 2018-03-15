На Камчатке летчики выследили подлодку в условиях циклона

Тихоокеанский циклон, обрушившийся на Камчатку, не помешал учениям летчиков морской авиации Тихоокеанского флота. Они продолжили совершенствовать профессиональные навыки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

Циклон принес снегопад и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. И в таких сложных климатических условиях экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали все задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Военным летчикам трех противолодочных самолетов морской авиации пришлось взлетать и садиться при низкой облачности и плохой видимости. Они выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, уходили на второй круг и совершали посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Противолодочный самолет Ил-38Н разработан в ОКБ Ильюшина на основе пассажирского лайнера Ил-18В. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений. Самолет оборудован четырьмя двигателями по 4250 лошадиных сил каждый. Экипаж - семь человек.