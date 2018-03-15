Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.03.2018,  
09:43
Текст: Светлана Цыганкова

На Камчатке летчики выследили подлодку в условиях циклона

Тихоокеанский циклон, обрушившийся на Камчатку, не помешал учениям летчиков морской авиации Тихоокеанского флота. Они продолжили совершенствовать профессиональные навыки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

Фото: Wikimedia.org
Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М

Циклон принес снегопад и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. И в таких сложных климатических условиях экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали все задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Военным летчикам трех противолодочных самолетов морской авиации пришлось взлетать и садиться при низкой облачности и плохой видимости. Они выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, уходили на второй круг и совершали посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Противолодочный самолет Ил-38Н разработан в ОКБ Ильюшина на основе пассажирского лайнера Ил-18В. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений. Самолет оборудован четырьмя двигателями по 4250 лошадиных сил каждый. Экипаж - семь человек.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Алексей Брусилов
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 14.03.2018
Фрегат "Адмирал Эссен" с "Калибрами" отправился в Средиземноморье 13.03.2018
На что способен российский ядерный беспилотник 09.03.2018
учения
Шквал огня белорусских десантников показали на видео 08.03.2018
Корвет Тихоокеанского флота поразил надводную цель зенитной ракетой 07.03.2018
авиация
Минобороны закупит 35 самолетов производства уральского завода 25.12.2017
Как российская авиация охотится за подлодками США 18.12.2017