В ЕАО суд приговорил мать погибшей девочки к обязательным работам

Суд в Еврейской автономной области приговорил мать погибшей трехлетней девочки к 270 часам обязательных работ. Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело было возбуждено прошлым летом после пропажи ее дочери в селе Соцгородок. Установлено, что подсудимая постоянно оставляла четверых своих детей без присмотра и жестоко обращалась с ними.

"Проживая с детьми в антисанитарных условиях, она не обеспечивала их продуктами питания и необходимой одеждой. Дети постоянно находились на улице голодными. Зная о наличии у них заболеваний, она не обращалась за помощью к врачам, в связи с чем дети не получали своевременной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Из-за недосмотра женщины 13 июня прошлого года ее трехлетняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Несколько месяцев ребенка искали волонтеры, полицейские, спасатели, но тщетно. 7 октября костные останки ребенка обнаружили в лесополосе между поселками Соцгородок и Даниловка.

На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась.

Отмечается, что дети изъяты из неблагополучной семьи и находятся в детдоме.