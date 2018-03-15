В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда

В Воскресенском районе Саратовской области на акватории Волги мужчина, ехавший на снегоходе Динго-125, провалился под лед, сообщает региональное управление МЧС.

Прибывший к месту происшествия сотрудник ГИМС оказал пострадавшему помощь. От госпитализации последний отказался.

Хотя глубина была небольшая - по пояс, самостоятельно выбраться мужчина не мог. Снегоход быстро вмерзал в воду. А водитель насквозь промок. До ближайшего населенного пункта было примерно 10 километров.

МЧС предупреждает, что лед в настоящее время непрочен. Спасатели призывают рыбаков и жителей не выходить на водоемы на транспортных средствах.