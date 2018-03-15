На Алтае зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2 балла

Вблизи столицы Республики Алтай произошло землетрясение с магнитудой в 4,2 балла. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр был зафиксирован в 09.54 по московскому времени в 42 километрах от Горно-Алтайска.

Координаты подземного толчка: 51.84 градуса северной широты и 85.38 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре по шкале MSK-64 составила 5,2 балла.

Землетрясение произошло в трех сотнях километрах от эпицентра сейсмической активности, которую специалисты наблюдают на протяжении почти 15 лет. Она в свою очередь связана с процессами горообразования, считают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.