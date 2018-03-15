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15.03.2018 09:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выставке КЭФ-XV представят четыре тематических блока

В рамках 15 Красноярского экономического форума будет организована традиционная выставка, которая в этом году разделена на четыре тематические зоны - проект "Енисейская Сибирь", город Красноярск, XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019 и экспозиция предприятий.
Фото: Сергей Черных/РИА Новости Фото: Сергей Черных/РИА Новости
Фото: Сергей Черных/РИА Новости

Всего будет представлено около 40 проектов в различных форматах - презентации, макеты, образцы продукции.

- Для малого и среднего бизнеса КЭФ важен как площадка для общения с потенциальными заказчиками без сложных административных барьеров. Кроме того, выставка форума - прекрасная возможность заявить о себе, представить свои технологические возможности. Это говорит о том, что форум носит максимально прикладной характер, - отметил заместитель председателя gравительства Красноярского края - министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.

Фото: Правительство Красноярского края
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Макрорегиональный проект "Енисейской Сибири" будет представлен через проекты "Южный кластер", "Красноярская технологическая долина", "Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино", "Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский", "Развитие аэропорта Красноярск", "Модернизация энергомощностей  системы теплоснабжения города Красноярска", "Агропромышленный парк Сибирь".

Экспозиция предприятий запланирована из двух блоков - в первом будут расположены выставки крупнейших промышленных компаний, работающих в Красноярском крае, второй тематический блок посвятят производственным ноу-хау от малого и среднего бизнеса.

В тематической зоне города Красноярска планируется презентация схемы организации дорожного движения до 2032 года, а блок Универсиады готовит для своих гостей ряд сюрпризов.

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля 2018 года. Тема форума - "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". С программой форума можно ознакомиться на сайте КЭФ.

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