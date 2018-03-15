Жителя Хакасии осудят за гибель сына из-за самогонного аппарата

В хакасском городе Черногорск перед судом предстанет 63-летний местный житель - его обвиняют в смерти малолетнего сына, сообщили в следственном комитете республики.

ЧП произошло 2 декабря 2017 года. Как выяснили следователи, в тот день мужчина занимался самогоноварением, установив самодельный аппарат на газовой плите. По словам обвиняемого, он отлучился на несколько секунд, и в это время в кухню забежал его маленький сын.

- Ребенок запнулся и опрокинул газовую плиту, в результате чего кухня моментально загорелась. Сам мальчик испугался и спрятался от огня в ванной комнате. Отец пытался пробиться к нему через пламя, но не смог. Тогда он выскочил на улицу и позвонил пожарным, - рассказали в СК региона.

Вызванные на место ЧП врачи не успели довезти ребенка до больницы, он умер в "скорой" от острого отравления окисью углерода.

Мужчине же предъявлено обвинение по ч.1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".