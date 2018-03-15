В селе Чанкурбе Буйнакского района Дагестана впервые открылся детский сад. Такой подарок жителям родного аула решил сделать местный предприниматель. Проблема детских садов в Дагестане сейчас актуальна. Всего в республике 348 тысяч детей дошкольного возраста. В электронной очереди в детские сады стоят около 77 тысяч ребят.

Село Чанкурбе небольшое, в нем проживают около двух тысяч человек. Практически все местные жители заняты в сельском хозяйстве, многие мужчины уезжают в поисках заработка в Махачкалу и другие города. Детям постарше повезло - школа в селе есть, но с младшими ребятишками возникали проблемы. Работающим мамам оставлять их практически не с кем, разве что выручат бабушки или соседи. Уроженец села успешный бизнесмен Капторбек Тагаев решил помочь землякам и построил детский сад за свой счет. Местные власти не остались в стороне от благого начинания, оснастив детсад необходимой мебелью и оборудованием.

- Можно было ждать годы, когда дойдет очередь до нашего села и построят сад за государственный счет. Я считаю, если у людей есть возможность взять на себя частично или полностью эти расходы, почему это не сделать? Ведь строим для себя, для своих детей, - говорит меценат.

Детский сад рассчитан на 60 мест. Он дал работу двадцати жителям села.

В Дагестане это не первый случай строительства образовательных учреждений на частные инвестиции. Однако не все истории заканчивались хеппи-эндом. "РГ" писала о том, как дагестанский предприниматель Фридун Шахпазов на личные средства построил новую школу на 150 ученических мест в селе Приморском Магарамкентского района. Сам он выходец из этих мест, и в свое время учился в неприспособленном здании, построенном из глины с соломой. Став руководителем строительной компании, он решил сделать подарок детям и построить современную школу.

Благородный поступок вызвал подозрение у контролирующих органов. За два года прошло около 20 проверок. Уже построенную школу местные власти не хотели принимать на баланс. Член регионального штаба ОНФ, журналист Алик Абдулгамидов на медиафоруме, прошедшем в 2016 году, рассказал Владимиру Путину о ситуации со строительством школы. В конце прошлого года удалось преодолеть все бюрократические препоны и дети пошли в новую школу.

Тем временем

В качалинском детском саду Волгоградской области воспитанники весь день играли и спали в верхней одежде. Родители детей, воспитывающихся в качалинском детском саду "Малышок", написали коллективное обращение в прокуратуру. Зимой воздух в помещении не нагревался выше 17 градусов. Тогда как санитарная норма для детских учреждений составляет 22 - 24 градуса. Из-за этого некоторые родители не отводили малышей в сад. А те дети, кого было не с кем оставить, проводили весь день в верхней одежде.

В интересах детей выступила прокуратура Иловлинского района. Как выяснилось, в детском саду была проведена реконструкция системы отопления, после которой некоторые ее элементы вышли из строя. В частности, подогрев пола и тепловентиляция действовали не на полную мощь. Обычные радиаторы работали неэффективно, так как циркуляция была нарушена засором в трубах.

Поразительно, что это продолжалось не один год. Разумеется, заведующая учреждением об этом знала, как и руководство районного отдела образования, опеки и попечительства. Тем не менее они бездействовали.

Прокуратура обратилась к главе администрации Иловлинского района с требованием незамедлительно принять меры. Официально представление еще находится на рассмотрении, однако в детском саду заменили 34 неисправные батареи, промыли систему центрального отопления, приступили к восстановлению тепловентиляции.