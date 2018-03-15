Флот защитил арктическую базу "Северный клевер"

Военнослужащие Северного флота, входящие в арктическую группировку на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, отразили нападение условного противника на базу "Северный клевер". Об этом в четверг "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Главная цель учений - слаженные действия личного состава при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий. Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий, вступили в бой и уничтожили противника. Эпизоды учения велись в том числе и в помещениях комплекса "Северный клевер".

В рамках учения бойцы стреляли из штатного оружия на специально подготовленном стрельбище с использованием приборов ночного видения. Занятия проходили в экстремальных климатических условиях, при температуре воздуха ниже 33 градусов.

Арктическая группировка "Северный клевер" - это первый в Вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла. Он построен с использованием современных технологий. Городок напоминает трилистник клевера. Комплекс рассчитан на одновременное проживание более 250 человек. "Северный клевер" имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения. Все здания предназначены для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.