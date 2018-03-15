В Калининградском УФССП проверят заявления о домогательствах

В Калининграде началась проверка регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в связи с заявлениями о сексуальном насилии, в котором женщины-сотрудницы обвинили одного из своих руководителей.

Как сообщает Интерфакс, проверку проводят сотрудники центрального аппарата ФССП. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 7 марта на праздничном корпоративе заместитель начальника управления попытался изнасиловать двоих сотрудниц. Те вызвали полицию и написали соответствующие заявления, по которым сейчас СК РФ проводит доследственную проверку.

Вскоре после этого в СМИ было обнародовано коллективное обращение сотрудников калининградского управления за 36 подписями, отправленное на имя директора ФССП с просьбой отстранить от должности упомянутого замруководителя.

Силовые ведомства региона пока не комментируют эту информацию. Адвокат офицера, которому приписывают харассмент, заявил в прессе, что его подзащитного оклеветали из мести, поскольку именно эти две сотрудницы недобросовестно работали, и он писал на них докладные.