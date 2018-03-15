В Ленобласти подросток обманул выпускника детдома на миллион

В Волосовском районе Ленинградской области арестован 16-летний подросток: его подозревают в особо крупном мошенничестве, жертвой которого стал выпускник детского дома.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, юноша перевел с карты сироты более миллиона рублей на подконтрольный ему счет.

К моменту, когда об этой всей ситуации узнали правоохранительные органы, молодой человек уже успел потратить 600 тысяч рублей.

Кража произошла в общежитии агротехнологического техникума, расположенного в деревне Бегуницы Волосовского района. Подозреваемый и его жертва обучаются в этом техникуме и знакомы между собой. Данные о банковской карте, коды и пароли, как считают следователи, юноша получил обманным путем.

Подросток признал свою вину. В комнате, где он жил, следователи обнаружили вещи и предметы, купленные на снятые с карты деньги. Сейчас они изъяты.

Пока ведется следствие, подросток будет находиться под стражей. Столь суровая мера пресечения ему избрана из-за того, что раньше он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, имеет за плечами административные и уголовные наказания.