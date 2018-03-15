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15.03.2018 16:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге обсудят развитие малого бизнеса в России и за рубежом

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
В Северной столице в двенадцатый раз пройдет Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса "Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья". В течение трех дней - с 20 по 22 марта - на площадке "Экспофорума" эксперты будут обсуждать актуальные проблемы, новые тренды развития бизнеса и перспективы межрегионального экономического сотрудничества. Организатором мероприятия выступает городской комитет по внешним связям.

Год от года Петербургский Партнериат расширяет свои границы: растет число участников, более насыщенными становится конгрессная программа и выставочные экспозиции. Так, в 2017 году мероприятие посетили 2 000 человек из 47 регионов России и более чем 20 стран.

Фото: depositphotos.com
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Программа нынешнего Партнериата предлагает участникам поговорить на самые разные темы. Это и так называемые "большие данные", и промышленные тренды в связи с Индустрией 4.0, и развитие промышленной кооперации, и человеческий капитал. Также обсудят формирование отрасли обращения с отходами в стране, проблемы туристической отрасли Северной столицы и о то, как женщинам-предпринимателям выйти на зарубежные рынки. Особый акцент будет сделан на Арктике: панельная сессия, посвященная этой теме, станет одной из главных.

Особенность мероприятия - доверительный деловой разговор его участников, подчеркивают организаторы. Именно такое общение ждет тех, кто захочет воспользоваться услугами консультационного центра, в рамках которого состоится более 35 консультаций. Будет организован и традиционный сервис Биржи деловых контактов - более 800 специалистов уже назначили порядка 1 700 деловых встреч. Программа еще одной зоны, презентационной, представит участникам более 50 различных проектов как отдельных компаний, так и целых регионов. Что касается выставочной экспозиции, то свои стенды в этом году продемонстрируют 20 регионов-партнеров Северной столицы.

Кстати, формат Партнериата уже оценили и зарубежные коллеги.

- Он показался интересным и действенным нашим партнерам из Финляндии. И вот уже несколько лет существует Российско-Финляндский Партнериат малого и среднего бизнеса, который повторяет опыт петербургского. В этом году мы планируем и дальше расширять географию и осенью провести мероприятие в Германии (Гамбург) и Италии (Турин), - отмечают в комитете по внешним связям.

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