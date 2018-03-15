В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую

В Петербурге выясняются обстоятельства ДТП на пересечении улицы Ольги Форш с проспектом Просвещения, при котором погибла неизвестная женщина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на тротуар вылетел автомобиль Ford Explorer. Он наехал на проходившую мимо женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшей.

Очевидцы происшествия в социальных сетях отмечают, что автомобиль вылетел на тротуар "рикошетом" после столкновения с другой легковушкой.

Примечательно, что проезжую часть от пешеходной зоны отделяло металлическое ограждение. Но от удара оно было смято.