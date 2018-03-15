Новости

В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию 22:20
В деле о нападении собак под Истрой появился новый подозреваемый 22:19
В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд 22:10
Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit 22:05
Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже 22:00
В Москве ограбили ювелирный магазин 21:56
Полиция Киева нашла взрывчатку у мужчины, подорвавшего автомобиль 21:50
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки" 21:42
В Майами обрушился мост, есть пострадавшие 21:34
В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую 21:24
В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах 21:18
Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца 20:59
В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах окутал магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 21:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выясняются обстоятельства ДТП на пересечении улицы Ольги Форш с проспектом Просвещения, при котором погибла неизвестная женщина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на тротуар вылетел автомобиль Ford Explorer. Он наехал на проходившую мимо женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

В курской полиции назвали причину ДТП с четырьмя погибшими

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшей.

Очевидцы происшествия в социальных сетях отмечают, что автомобиль вылетел на тротуар "рикошетом" после столкновения с другой легковушкой.

Примечательно, что проезжую часть от пешеходной зоны отделяло металлическое ограждение. Но от удара оно было смято.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко