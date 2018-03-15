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15.03.2018 17:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Астраханью зенитные системы "Тор-М2" сбили 10 крылатых ракет

Текст: Николай Грищенко (Астрахань)

В Астраханской области зенитчики 150-й мотострелковой дивизии уничтожили десять крылатых ракет из зенитно-ракетной системы "Тор-М2". В роли воздушных мишеней выступили высокоскоростные имитаторы типа "Саман".

Фото: Вадим Жернов/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, боевые стрельбы по летящим целям прошли на полигоне Капустин Яр. В учениях были задействованы 200 военнослужащих и 50 единиц техники.

"Боевые расчеты "Тор-М2", в течение одного месяца, в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО.

Военном ведомстве подчеркнули, что в ходе зачетных боевых стрельб все "крылатые ракеты" условного противника были поражены с точностью до 100 процентов.

После завершения маневров подразделения ПВО соединения совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 километров, к месту постоянной дислокации - в Ростовскую область.

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