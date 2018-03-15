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15.03.2018 08:50
Проект: В регионах

Ямалкоммунэнерго обеспечит надежность электроснабжения в день выборов

Ресурсоснабжающие организации Ямала также не остались в стороне, заранее отработав ряд вопрос по обеспечению надежности электроснабжения избирательных участков в день выборов Президента РФ.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

На период с 15 по 20 марта АО "Ямалкоммунэнерго" полностью приостанавливает все плановые работы на электростанциях и сетях электроснабжения. Дополнительно будут опробованы резервные источники электроснабжения на объектах компании, произведут замеры запаса резервного топлива и проверку аварийного запаса материалов. В отдельных филиалах (дочерних компаниях) в течение текущей недели будут проведены тренировки с отработкой всех возможных сценариев.

"Предпринимаемые компанией меры, как при проведении подготовки к крупным мероприятиям, так и в ежедневной работе энергетиков, являются стандартными, отработанными. Главное отличие - усиление контроля", - сообщил главный инженер АО "Ямалкоммунэнерго" Ярослав Мурзин.

В компании уточнили, что работа коммунальщиков посменная, но при этом графики дежурств составлены таким образом, чтобы все работники смогли воспользоваться своим правом голосовать на выборах.

В ряде администраций муниципалитетов состоялись рабочие совещания, где энергоснабжающие организации, административные отделы (департаменты) городских хозяйств, управления ГО и ЧС и те учреждения, в которых размещены избирательные участки, рассказали о планах и готовности к всероссийскому событию года. Как доложил главный инженер филиала АО "РСК Ямала" в городе Салехард, энергобезопасность участков будет усилена путем установления дополнительных генераторов, в компании утвержден график и назначены ответственные лица, которые будут нести дежурство в течение всего периода голосования и дальнейшего подсчета голосов.

А компания ООО ЭК "ТВЭС", осуществляющая поставку электроэнергии в с. Красноселькуп, выводит АВР бригады в режим повышенной готовности, при неблагоприятных погодных условиях дежурные смены будут дополнительно усилены.

Сайт компании - www.yamalkomenergo.ru.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

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