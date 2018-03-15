В магазине на Южном Урале прогремел взрыв

В одном из магазинов города Коркина в Челябинской области ночью произошел взрыв. Речь идет об умышленном преступлении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по региону.

- Сегодня ночью в дежурную часть полиции Коркино поступило сообщение из пожарной части о том, что в рыбном гастрономе по улице 30 лет ВЛКСМ наблюдается сильное задымление, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. По факту ночного инцидента организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, ЧП произошло около часа ночи. Задымлению в магазине предшествовал сильный хлопок. Пострадавших нет. Каких-либо остатков взрывного устройства пока не обнаружено.

Вместе с тем, как сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах, уже есть некий подозреваемый, предположительно бросивший в магазин ручную гранату. Не исключается личный мотив.

На месте происшествия организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Действия подрывника могут быть квалифицированы по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов (статья 222 УК РФ) об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (статья 167 УК РФ).